На активистов "СтопХама" завели уголовное дело после драки со спецназом

На активистов "СтопХама" после драки со спецназом завели уголовное дело. Конфликт, закончившийся дракой, произошел на Ярославском шоссе в Москве из-за припаркованной машины.

Активисты бросались на капот автомобиля сотрудников спецподразделения МВД "Гром". Те ответили, что находятся на задании. Но представители "СтопХама" не остановились, и началась потасовка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.