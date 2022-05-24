В Сочи пассажирский автобус скатился с горы и протаранил несколько машин. Кадры с места аварии выложили в Сеть очевидцы.

По их словам, водитель поставил автобус на ручник и ушел. Однако тормоз в какой-то момент сорвался и неуправляемая машина помчалась вниз и остановилась только после удара в четвертую легковушку – Volkswagen Polo.

Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.