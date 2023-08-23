23 августа, 21:45Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения частного самолета Embraer в Тверской области, в котором, предположительно, находился Евгений Пригожин.
Самолет рухнул вблизи населенного пункта Куженкино в 18:30, когда заходил на посадку. Сейчас на территории ЧП работают экстренные службы.
Погибли 10 человек, по некоторым данным, тела восьмерых уже нашли. Самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. В Росавиации уточняли, что Евгений Пригожин значился среди пассажиров.