В Москве задержали подозреваемых в продаже поддельных справок о вакцинации

В Москве заработать на ковиде пытались трое молодых людей. Они попались на торговле липовыми сертификатами о вакцинации.

У них изъяли поддельные бланки и печати. Продажи шли в Сети, доставка была курьерами. Цена справки составляла 5 тысяч рублей. Получить их можно было в течение часа. Теперь торговцам грозит наказание.

Также поймали мужчину, который изготовил тысячи поддельных справок о вакцинации. Он давал скидки для "оптовиков". Мошенник печатал фальшивки дома и продавал их в свободное от работы время. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.