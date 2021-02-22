Четыре человека стали жертвами пожара в Подмосковье. Все произошло в деревне Пешково, в Ногинском районе. Дом вспыхнул утром. Огонь охватил его целиком. Погибли двое детей и двое взрослых. Еще одного ребенка отправили в больницу. Сейчас спасатели разбирают завалы, чтобы убедиться, что под ними нет других тел.

Следственный комитет Московской области начал проверку. Обстоятельства выясняет и городская прокуратура Ногинска. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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