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Власти сообщили о введении режима ЧС в Джанкое, где были сбиты БПЛА

Власти сообщили о введении режима ЧС в Джанкое, где были сбиты БПЛА

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В крымском Джанкое, где сбили украинские беспилотники, ввели режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин. В данный момент следователи устанавливают, какие дроны участвовали в атаке, и сколько их было.

По словам главы региона Сергея Аксенова, целью атаки были гражданские объекты, так как никаких военных целей поблизости нет. При этом в каждом беспилотнике была взрывчатка и шрапнель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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