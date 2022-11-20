Хоккеист избил судью в ходе матча на северо-западе Москвы

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Хоккеист московских "Леопардов" избил судью за удаление с поля

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений судье во время хоккейного матча в Москве. Хоккеист московских "Леопардов" избил судью за удаление с поля.

Это произошло в ледовом дворце "Чкалов арена". Игрока любительской хоккейной команды возмутило удаление с поля на десять минут. Разъяренный хоккеист набросился на арбитра, сначала ударил его клюшкой, а когда тот упал на лед, добил ногами.

Судья не смог продолжить игру. Матч остановили. Команде присудили техническое поражение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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