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20 сентября, 22:15

Происшествия

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир

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Миротворцы из РФ эвакуировали в Нагорном Карабахе 3 154 человека

Автомобиль с миротворцами РФ попал под обстрел в Нагорном Карабахе

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир.

Количество пострадавших от взрыва увеличилось до 20, из них 8 человек госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме.

Ситуацию осложняет угроза возгорания и новых обрушений. Из-за этого днем погибли двое спасателей. Жертвами взрыва также стали трое жильцов. 170 человек были эвакуированы, в том числе 50 детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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