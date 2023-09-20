Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир.

Количество пострадавших от взрыва увеличилось до 20, из них 8 человек госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме.

Ситуацию осложняет угроза возгорания и новых обрушений. Из-за этого днем погибли двое спасателей. Жертвами взрыва также стали трое жильцов. 170 человек были эвакуированы, в том числе 50 детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.