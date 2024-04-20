Суд рассмотрит вопрос об аресте фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела об убийстве москвича Кирилла Ковалева из-за замечания по неправильной парковке. Самого подозреваемого Шахина Аббасова задержали в Ростовской области, где он скрывался от полиции.

Десять человек получили травмы в аварии маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе М-7 "Волга" в Щелковском районе Московской области. По предварительной информации, водитель микроавтобуса врезался в грузовик, ехавший в том же направлении.

В Москве и Подмосковье жители сообщают о большом количестве клещей в лесах и парках. Роспотребнадзор также заявлял о случаях укусов клещей в столице, а именно в Измайловском и Ботаническом парке, "Крылатские холмы", а также лесопарках "Лосиный остров" и "Сокольники".

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