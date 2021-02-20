Новости России: на горно-обогатительной фабрике в Норильске произошло обрушение

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В Норильске произошло обрушение на горно-обогатительной фабрике. В одном из цехов, где дробят металлы, обвалились три галереи. На кадрах видны горы из обломков бетона и железных конструкций. Площадь обрушения составила тысячу квадратных метров. Два человека сумели выбраться с места происшествия самостоятельно, еще четырех человек спасли. Один из них скончался в машине скорой помощи. Пять пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Под завалами, как сообщила региональная прокуратура, остаются еще два человека. Спасатели установили их предположительное местонахождение. Сообщается, что в цеху велись ремонтные работы.
В Сети появилось видео страшной аварии в Ростове. На мосту Стачки КамАЗ врезался в автовышку – двое рабочих выпали из люльки. Один погиб на месте, за жизнь другого борются врачи. Следователи утверждают, что мужчины нарушили правила безопасности и не пристегнулись страховочными ремнями.
У полицейских появились подозрения, что новосибирский бизнесмен сам мог инсценировать свое же ограбление, где у него якобы похитили 15 миллионов рублей. На эти мысли их натолкнуло видео с камер наблюдения. Оно действительно похоже на постановку. Сейчас мужчину проверяют на полиграфе. Ранее он рассказал, что хотел отнести все свои миллионы на работу, но в последний момент изменил маршрут и отправился с сумкой денег домой, к жене.
Петербургские школьники решили сэкономить на проезде и проехались на троллейбусе, не заходя в него. Двое маленьких экстремалов просто зацепились за лестницу снаружи. За спиной у парней рюкзаки.
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