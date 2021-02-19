В Петербурге задержали троих иностранцев с 60 кг кокаина

11:49
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали трех иностранных граждан и тем самым пресекли международный канал поставки кокаина в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое иностранцев, у которых было изъято более 60 килограммов кокаина", – говорится в сообщении.
Ранее в столице полицейские задержали молодого человека с неизвестным веществом при попытке скрыться.
Как уточняется, днем 14 февраля на Садовнической набережной полицейские заметили молодого человека, который, увидев правоохранителей, прыгнул в воду Водоотводного канала.
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