Собчак и других пассажиров Mercedes вызвали на допрос после смертельного ДТП

Ксению Собчак вызвали на допрос по факту смертельного ДТП в Сочи. То же самое касается и других пассажиров Mercedes. Их будут допрашивать в качестве свидетелей.

В результате ДТП один человек погиб и еще несколько пострадали. Среди них – Ксения Собчак. По словам телеведущей, у нее травмы и сотрясение мозга. Собчак уточнила, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее.

Тем временем, родственники погибшей готовятся к похоронам и решают, где они пройдут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.