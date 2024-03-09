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09 марта, 21:30

В мире

Новости мира: масштабная демонстрация фермеров прошла в Варшаве

Новости мира: масштабная демонстрация фермеров прошла в Варшаве

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Масштабная демонстрация фермеров прошла в Варшаве. В ней приняли участие десятки тысяч человек. После неудачной встречи с польским премьер-министром Дональдом Туском местные аграрии пообещали заблокировать города, пишут зарубежные СМИ.

Добиться запрета на ввоз украинского зерна Туску пока не удалось. В итоге он сообщил, что хочет поднять этот вопрос на уровне Евросоюза, и попросил фермеров подождать до 15 марта. Они пообещали уже 20 марта заблокировать дороги.

Последствия мощного наводнения пытаются устранить в Индонезии. В провинции Западная Суматра погибли 19 человек, также есть пропавшие без вести. Как заявляют власти, люди пострадали из-за сильного течения после проливных дождей, а некоторые оказались погребены под землей во время оползней. Сильно пострадала инфраструктура. Реки вышли из русла, затопив дома и обрушив мосты.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Арабских Эмиратах из-за обрушившихся на страну ливней с грозами. В стране отменили все массовые мероприятия и закрыли популярные места отдыха. В крупных городах, включая Дубай, затопило некоторые дома и предприятия. Приостановлено авиа- и морское сообщение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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