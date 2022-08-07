Прокуратура организовала проверку из-за происшествия с рабочими в Люблине

Прокуратура организовала проверку из-за происшествия в канализационном коллекторе в Люблине. В частности, предстоит выяснить, соблюдались ли требования по охране труда и технике безопасности.

Тело одного рабочего ранее обнаружили в районе Марьинского парка. По предварительным данным, во время работ в коллекторе начался мощный ливень, и резко поднялся уровень воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

