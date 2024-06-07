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07 июня, 07:45

Происшествия

Новости часа: Израиль нанес удар по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы

Новости часа: Израиль нанес удар по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы

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В ночь на 7 июня Израиль разбомбил школу в центральной части сектора Газа, где прятались шесть тысяч беженцев. По данным на 07:00, местные больницы сообщают о 33 погибших, половина из которых – женщины и дети. Отмечается, что данную школу в лагере для беженцев построила ООН.

Тем временем мировые лидеры встретились во Франции. Встреча приурочена к 80-й годовщине высадки армии США в Нормандии. На мероприятие прибыли президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, король Великобритании Карл III, канцлер Германии Олаф Шольц. Мероприятие подверглось массовой критике в соцсетях из-за появления на встрече украинского президента Владимира Зеленского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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