Новости часа: Израиль нанес удар по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы

В ночь на 7 июня Израиль разбомбил школу в центральной части сектора Газа, где прятались шесть тысяч беженцев. По данным на 07:00, местные больницы сообщают о 33 погибших, половина из которых – женщины и дети. Отмечается, что данную школу в лагере для беженцев построила ООН.

Тем временем мировые лидеры встретились во Франции. Встреча приурочена к 80-й годовщине высадки армии США в Нормандии. На мероприятие прибыли президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, король Великобритании Карл III, канцлер Германии Олаф Шольц. Мероприятие подверглось массовой критике в соцсетях из-за появления на встрече украинского президента Владимира Зеленского.

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