На севере Москвы потушили пожар в ангаре

Пожар на улице Зорге был успешно ликвидирован. Известно, что сгорел отсек ангара, приспособленный под автосервис. Пламя успело охватить 100 квадратных метров.

О том, как сейчас обстоят дела на улице Зорге – в эфире телеканала Москва 24.