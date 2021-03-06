18 человек погибли в ДТП с участием маршрутки в Египте – СМИ

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По меньшей мере 18 человек стали жертвами аварии на севере Египта. Об этом пишет портал Akhbar el-Youm.

По информации СМИ, ДТП случилось на шоссе в районе города Атфих в провинции Гиза. Там столкнулись маршрутка и грузовик.

Уточняется, что среди погибших пятеро детей. При этом пятеро пострадавших в аварии были отправлены в больницу ближайшего города Бани-Суэйф.

Ранее не менее 12 человек стали жертвами аварии в Калифорнии. ДТП случилось в 20 километрах от границы с Мексикой в округе Империал.