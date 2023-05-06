12 человек госпитализировали после обрушения карусели в Оренбурге.

Аттракцион должен был поднять людей на высоту и вращать по кругу. Но в этот момент карусель сорвалась вниз. По последним данным Минздрава, после ЧП в больнице остаются 11 человек, половина из них – дети. Двое пациентов находятся в реанимации, одна женщина в крайне тяжелом состоянии.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности".

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