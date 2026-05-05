05 мая, 13:45Происшествия
Новости мира: число погибших при взрыве на китайском заводе фейерверков увеличилось до 21
Число погибших при взрыве на китайском заводе фейерверков увеличилось до 21. По данным СМИ, ранены 60 человек. На территории также расположены два склада с порохом, есть риск, что огонь дойдет до них. Взрывы на заводе произошли накануне, однако справиться с их последствиями не могут до сих пор. В радиусе почти полукилометра от производства повреждены здания.
Школы и вузы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) переводят на режим дистанционного обучения до конца недели, сообщает министерство образования страны. Это связано с возобновлением ракетных и беспилотных атак. Ранее в стране частично закрыли воздушное пространство, сообщили в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. Для полетов в ОАЭ в обратном направлении определили четыре специальных коридора.
