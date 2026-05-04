Дептранс опубликовал момент аварии на МКАД с участием КамАЗа

Дептранс опубликовал момент аварии на МКАД. "КамАЗ" снес 13 автомобилей. По последним данным, пострадали 4 человека, 2 из которых дети. ДТП произошло на внутренней стороне 41-го километра магистрали.

На месте работают оперативные службы, несколько полос движения перекрыто. Причиной аварии мог стать отказ тормозов у "КамАЗа", на этом настаивает водитель. Расследование находится под контролем прокуратуры.

