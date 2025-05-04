Специалисты газовой службы перекрыли подачу газа в дом на улице Генерала Тюленева

Специалисты газовой службы перекрыли подачу газа в пострадавший дом на улице Генерала Тюленева.

Ранее на 9 этаже здания произошел взрыв, перешедший в пожар. Движение транспорта по улице временно перекрыто, само здание оцеплено. Все жильцы эвакуированы. По данным МЧС, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Само здание возведено в 1972 году. Всего в жилом доме предусмотрено 575 квартир, где живет около полутора тысяч человек. Общая жилая площадь около 28 тысяч квадратных метров. Перекрытия железобетонные, а каркас – панельный.

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