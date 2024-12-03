Адвокат рассказал, куда обращаться пострадавшим закрывшегося фитнес-клуба

Фитнес-клуб "А9 фитнес" внезапно закрылся на Большой Семеновской улице. На двери повесили объявление с номером телефона, который оказался недоступным. По словам клиентов заведения, абонементы на занятия продавали на год, а оплату принимали переводом по карте.

По словам юристов, перечисление денег таким образом фитнес-клуб от ответственности не освобождает.

Адвокат Роман Францев, в свою очередь, заявил, что претензии можно составить как к руководству заведения, так и к менеджерам, в зависимости от того, куда перечислялись денежные средства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

