Новости часа: кровля цеха по производству аккумуляторов обрушилась в Воскресенске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обрушилась кровля горящего в Воксресенске цеха по производству аккумуляторов. Об этом сообщили в МЧС.

Обновленной вакциной от коронавируса можно будет привиться осенью. Об этом рассказал Минздрав.

Все операции с цифровым рублем на платформе Банка России будут бесплатными до 1 января 2025 года. Об этом решении сообщил Центробанк РФ.