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Новости

16:30

Общество

Новости часа: кровля цеха по производству аккумуляторов обрушилась в Воскресенске

Новости часа: кровля цеха по производству аккумуляторов обрушилась в Воскресенске

Пожар на складе в Воскресенске удалось локализовать

Новости часа: цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенске

Кровля обрушилась у горящего цеха по производству аккумуляторов в Воскресенске

Цех по производству кислородных аккумуляторов загорелся в подмосковном Воскресенске

Цех по производству кислородных аккумуляторов загорелся в Воскресенске

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обрушилась кровля горящего в Воксресенске цеха по производству аккумуляторов. Об этом сообщили в МЧС.

Обновленной вакциной от коронавируса можно будет привиться осенью. Об этом рассказал Минздрав.

Все операции с цифровым рублем на платформе Банка России будут бесплатными до 1 января 2025 года. Об этом решении сообщил Центробанк РФ.

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