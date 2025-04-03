ДТП с каршеринговым автомобилем произошло на юго-востоке Москвы

Авария произошла утром 3 апреля на юго-востоке Москвы. У станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова столкнулись два автомобиля, один из которых каршеринговый.

Удар был такой силы, что одна машина врезалась в столб, а другая отлетела к остановке и перевернулась. Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают оперативные службы.

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