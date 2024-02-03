Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске. Под завалами оказались десятки мирных жителей, 8 человек погибли. На месте работают спасатели и спецтехника.

По данным Минздрава Луганской народной республики (ЛНР), число раненых уже выросло до 10, один из них в тяжелом состоянии. В военной комендатуре заявили, что рядом нет ни одного военного объекта. По данным военных следователей, стреляли, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В Сочи закрывают зимние пляжи и лыжные трассы из-за возможного шторма. В регионе ожидаются ливни, град, смерчи над морем и снегопады в горах. На этом фоне возможны подъемы уровня воды в реках. При этом вокзалы и аэропорты работают в штатном режиме. Пик непогоды, по прогнозам, придется на ближайшие два дня.

В Красноярске продолжают искать рыбака, которого унесло на льдине. В экстренные службы позвонили очевидцы. Известно, что мужчина вышел на лед на Ярыгинской набережной. Льдина откололась, и рыбак отправился дрейфовать по Енисею. Сейчас спасатели обследуют берега и акваторию.

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