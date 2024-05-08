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08 мая, 11:50

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ТАСС: СФ может провести допзаседание для консультаций по министрам силового блока 15 мая

Совфед может провести допзаседание для консультаций по министрам силового блока 15 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Совете Федераций планируется дополнительное заседание 15 мая для обсуждения итогов консультаций по кандидатурам министров силового блока и главы МИД. Об этом ТАСС сообщил источник в парламенте.

По его словам, 14 мая состоятся заседания комитетов палаты. Там обсудят кандидатов на должности министров и плановые вопросы.

В соответствии с регламентом СФ, кандидатуры на соответствующие должности предварительно обсуждаются в комитетах по конституционному законодательству, обороне, международным делам и федеративному устройству. На заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты приглашаются кандидаты на должности руководителей соответствующих ведомств. Однако предварительное обсуждение на собраниях комитетов может проводиться в закрытом режиме.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что кандидатуры министров силового блока и главы МИД могут быть рассмотрены палатой до 15 мая. Сенаторы к консультациям уже готовы. У них есть регламент, который четко прописывает эти процедуры.

Инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Теперь Путин будет занимать пост президента РФ до 2030 года. В этот же день правительство России сложило свои полномочия.

Путин поручил прежнему кабмину продолжить работу до утверждения нового состава

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