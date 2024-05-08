Россияне потратили на подготовку к Пасхе 2,9 млрд рублей

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Россияне купили 18 миллионов товаров к Пасхе в 2024 году и потратили на них 2,9 миллиарда рублей, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование одного аналитического сервиса.

По результатам исследования, в период предпасхальной недели спрос на яйца подскочил на 38% по сравнению с предыдущей неделей, а на кулинарные ингредиенты – на 64%.

Сообщается, что на самый востребованный пасхальный продукт – куриное яйцо – жители потратили более 418 миллионов рублей, купив около 7 миллионов упаковок. Цена товара накануне праздника не изменилась.

Также на предпраздничной неделе россияне приобрели более 3 миллионов упаковок кулинарных ингредиентов, потратив на эти цели 137 миллионов рублей. Средняя стоимость товара за неделю снизилась на 9% и составила 45 рублей.

Спрос на сливочное масло и маргарин повысился на 15%. Россияне купили свыше 1,5 миллиона упаковок этих товаров, потратив 287 миллионов рублей. Стоимость продуктов упала на 2%, составив 182 рубля.

Что касается сухофруктов и цукатов, то их покупали на 8% чаще, чем неделей ранее. Продано 450 тысяч упаковок на сумму 116 миллионов рублей. Средняя цена товара – 258 рублей, этот показатель увеличился 5%.

В преддверии праздника приобретено около 861 тысячи бутылок вина по 554 рубля. Показатель стоимости упал на 2%. На этот продукт россияне потратили 476 миллионов рублей.

Эксперт направления аналитических исследований Татьяна Гребенкина отметила, что спрос на мясо во время предпасхальных недель не уменьшился.

Специалист рассказала, что современному человеку, желающему поститься, сложно полностью перестроить свой режим питания, поэтому многие отказываются от определенных продуктов: сладостей, сигарет, алкоголя, а также ограничивают себя в развлекательных мероприятиях.

Ранее стало известно, что около 2 миллионов человек посетили пасхальные богослужения в Москве за все праздничные дни. Пасхальные мероприятия состоялись в 549 храмах, и в том числе 15 монастырях.