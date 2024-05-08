Посольство РФ в Польше не получало информацию о якобы задержанном военнослужащем

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Посольство РФ в Польше не получало от властей информацию о якобы задержанном в республике российском военнослужащем, незаконно пересекшем белорусско-польскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

В посольстве подчеркнули, что, согласно российско-польской консульской конвенции от 1992 года, Польша обязана уведомить о подобном случае консульство России. В связи с этим диппредставительство намерено обратиться в МИД Польши с просьбой подтверждения информации о задержании российского гражданина.

Ранее окружной суд Гданьска приговорил гражданина РФ к 2,5 года лишения свободы. Его обвинили в шпионаже в пользу российской разведки. По данным прокуратуры Гданьска, россиянин устанавливал и поддерживал контакты с польскими силовиками, участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции.