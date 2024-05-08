Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 11:22

Политика

Посольство РФ в Польше не получало информацию о якобы задержанном военнослужащем

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Посольство РФ в Польше не получало от властей информацию о якобы задержанном в республике российском военнослужащем, незаконно пересекшем белорусско-польскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

В посольстве подчеркнули, что, согласно российско-польской консульской конвенции от 1992 года, Польша обязана уведомить о подобном случае консульство России. В связи с этим диппредставительство намерено обратиться в МИД Польши с просьбой подтверждения информации о задержании российского гражданина.

Ранее окружной суд Гданьска приговорил гражданина РФ к 2,5 года лишения свободы. Его обвинили в шпионаже в пользу российской разведки. По данным прокуратуры Гданьска, россиянин устанавливал и поддерживал контакты с польскими силовиками, участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции.

"Актуальный репортаж": российского хоккеиста задержали в Польше по обвинению в шпионаже

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика