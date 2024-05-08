Тревел-блогер Ансталь рассказала, чем заняться в майские праздники в городе

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Люди, которые решили остаться в городе на майские праздники могут посетить театр, отправиться на экскурсию, мастер-класс или новый ресторан. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на тревел-блогера, руководителя турфирмы Наталию Ансталь.

По словам эксперта, во многих крупных городах, таких как Москва или Питер, есть кафе с красивым, уникальным дизайном – создается впечатление, что "вы на какой-то выставке".

Ансталь посоветовала сходить на кинопремьеру. С детьми можно посетить планетарий или океанариум. В хорошую погоду стоит отправиться на шашлыки. Так, получится провести время с друзьями и близкими на свежем воздухе, заключила тревел-блогер.

До этого Ансталь советовала посетить парк "Коломенское", Ботанический сад МГУ, Царицыно и "Москвариум" во время майских праздников в Москве. Она подчеркнула, что в теплую погоду будут актуальны водные прогулки по Москва-реке.

