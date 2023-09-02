Новости мира: мощный тайфун "Саола" накрыл юго-восток Китая

Юго-восток Китая накрыл мощный тайфун "Саола". Из-за сильного ветра и ливней пришлось закрыть аэропорты и школы. Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью.

Мексиканские спасатели эвакуируют жителей затопленных районов Гвадалахары. Там после сильнейших ливней по улицам можно передвигаться только на плотах и лодках, во многих районах города нет электричества,

Вулкан Фуэго активизировался в Гватемале. В Сети выложили видео, где из кратера будто вылетают молнии.

Грузовик с песком снес с дороги пассажирский автобус на юго-западе Турции. Известно о шести жертвах, пострадали свыше 40 человек. Предположительно, большегруз выехал на встречную полосу.

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