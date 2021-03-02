На Можайском шоссе произошла авария

В области на Можайском шоссе в сторону города произошла авария. Столкнулись две машины, практически лоб в лоб. Телезрительница сообщает, что дорога там узкая, при этом водители не особо аккуратны и не соблюдают дистанцию. В результате на участке образовываются заторы.

Еще одна авария случилась на Севастопольском проспекте. На выезде с Херсонской улицы автобус столкнулся с легковушкой. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Водитель легковой машины мог не заметить автобус за ремонтным ограждением.

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