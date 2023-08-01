В Китае произошло самое мощное за последние 50 лет наводнение

Китай пережил самое мощное наводнение за последние 50 лет. Об этом сообщают местные власти.

Отмечается, что в Пекине в течение двух суток шел дождь, не прекращаясь. Число погибших от проливных дождей выросло до 11, еще 27 числятся пропавшими. В китайских авиагаванях отменены сотни рейсов.

В одном из городов поток воды ворвался в ювелирный магазин. Водой смыло украшения примерно на 700 тысяч долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.