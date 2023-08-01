Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

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15:45

В мире

В Китае произошло самое мощное за последние 50 лет наводнение

В Китае произошло самое мощное за последние 50 лет наводнение

Новости часа: спасатели сбили открытый огонь в Люберцах

Сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь в ангарах в Люберцах

Новости часа: возгорание в Люберцах локализовали на площади 1,3 тыс квадратных метров

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Пожар на строительной базе в Люберцах удалось локализовать

Новости часа: прокуратура назвала возможную причину пожара на производстве шин в Люберцах

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Новости часа: власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву

Власти Пекина ввели красный уровень опасности из-за тайфуна и наводнений

Китай пережил самое мощное наводнение за последние 50 лет. Об этом сообщают местные власти.

Отмечается, что в Пекине в течение двух суток шел дождь, не прекращаясь. Число погибших от проливных дождей выросло до 11, еще 27 числятся пропавшими. В китайских авиагаванях отменены сотни рейсов.

В одном из городов поток воды ворвался в ювелирный магазин. Водой смыло украшения примерно на 700 тысяч долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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