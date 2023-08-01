Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение автобусов восстановили до остановки "Башни Око и Нева" в "Москва-Сити". Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Восстановлено движение автобусов м31, м32 и с344 до остановки "Башни Око и Нева", – говорится в публикации ведомства.

Ранее указанные маршруты были изменены на время работы оперативных и экстренных служб.

В ночь на 1 августа украинские силы предприняли очередную попытку атаки по Москве. Три дрона направлялись в сторону столицы: два из них сбили над Подмосковьем, а третий подавили средствами РЭБ уже над городом, в результате чего тот упал на территории "Москва-Сити".

Как отмечал Сергей Собянин, украинский беспилотник врезался в ту же башню, что пострадала 30 июля. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти осознают угрозу от атак беспилотников на Москву и в связи с этим принимают необходимые меры безопасности.



Собянин сообщил о повреждениях фасадов башни в "Сити" в результате атаки БПЛА