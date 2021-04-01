Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

01 апреля 2021, 14:30

Пострадавшая в аварии на Садовом кольце находится в реанимации – Дептранс

происшествия ДТП видео Ксения Чепенко

Женщина, пострадавшая в ДТП на Садовом кольце, находится в реанимации, сообщил департамент транспорта.

Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.

ДТП спровоцировала машина Audi, которая вылетела на встречную полосу. По данным телеграм-каналов, автомобиль мог подрезать черный Mitsubishi Outlander, который якобы объезжал яму и уехал с места ДТП. Однако в Дептрансе опровергли информацию о шестом участнике аварии, назвав причиной ДТП выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

По информации СМИ, за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, находился блогер Эдвард Бил. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также

Сюжет: ДТП с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать