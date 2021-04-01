Пострадавшая в аварии на Садовом кольце находится в реанимации – Дептранс

Женщина, пострадавшая в ДТП на Садовом кольце, находится в реанимации, сообщил департамент транспорта.

Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.

ДТП спровоцировала машина Audi, которая вылетела на встречную полосу. По данным телеграм-каналов, автомобиль мог подрезать черный Mitsubishi Outlander, который якобы объезжал яму и уехал с места ДТП. Однако в Дептрансе опровергли информацию о шестом участнике аварии, назвав причиной ДТП выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

По информации СМИ, за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, находился блогер Эдвард Бил. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.