Пожарные ликвидировали открытое горение на территории ЦАГИ в Жуковском.

Более 40 тысяч человек оформили загранпаспорт с помощью криптобиокабин в столичных центрах госуслуг.

Более 2 тысяч помещений и зданий в Москве передано НКО и благотворительным фондам.

