Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии

Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии. На этот пост он предложил кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича. Решение принято на фоне обострения ситуации в Косово.

Так, в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии начались волнения из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Местные жители попытались воспротивиться этому. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Александр Вучич заявил, что Сербия будет решительно защищать свой народ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.