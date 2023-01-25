Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили военную технику на украинских АЭС

В МАГАТЭ заявили, что не нашли вооружений на украинских АЭС. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, его эксперты осмотрели все площадки, но ничего подозрительного не заметили. Проверка стала реакцией на заявления Службы внешней разведки России, о складировании западного оружия на Ровенской АЭС.

Ранее Гросси заявлял, что инспекторы агентства не смогли обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" на трех ядерных объектах на Украине. Тогда о возможной провокации также предупреждала Москва.

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