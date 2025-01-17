Израиль одобрил соглашение с ХАМАС о перемирии

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности утвердил соглашение с движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Теперь документ передан на рассмотрение правительства. Ожидается, что голосование состоится до субботы, 18 января. Несмотря на бюрократические процедуры, соглашение вступит в силу 19 января, как и планировалось, заявили власти страны.

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