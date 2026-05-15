Илон Маск неохотно сфотографировался с основателем Xiaomi на приеме в Пекине

Миллиардер Илон Маск попал в центр внимания на официальном приеме в Пекине, организованном по случаю визита президента США Дональда Трампа в Китай. Основатель компании Xiaomi Лей Цзюнь захотел сделать селфи с Маском, но просьба не обрадовала миллиардера – он выглядел недовольным, закатил глаза, надул щеки и тяжело выдохнул.

Однако во время фотографирования Маск совладал с эмоциями и даже подмигнул в камеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.