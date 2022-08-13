Запорожская АЭС может быть законсервирована из-за обстрелов ВСУ

Запорожская АЭС может быть законсервирована в связи с обстрелами украинской армии, заявили в администрации области.

В настоящее время станция вырабатывает электричество на минимальном уровне. Из-за этого территории, которые контролирует Киев, могут остаться без электроэнергии.

В свою очередь в минобороны Эстонии заявили о планах сделать Балтийское море внутренним морем НАТО. Уточняется, что это может произойти после вступления в Альянс Финляндии и Швеции.

На российско-эстонской границе образовалась многочасовая очередь из машин из-за большого количества желающих въехать в Россию и долгого досмотра. Местные СМИ связывают это с заявлениями Таллина об ограничениях при посещении страны для российских граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.