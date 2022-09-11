В России стартовал Единый день голосования

В России 11 сентября проходит Единый день голосования. Участки уже открылись на Дальнем Востоке и в Сибири.

Помимо москвичей, отдать голос онлайн смогут жители и других городов, например, Курска, Калининграда, Калуги. В нескольких регионах в этот день проголосуют за новых губернаторов.

Кого еще будут выбирать россияне? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.