Москвичам рассказали, как выбрать чеснок

Добавить пикантности даже самому пресному блюду поможет чеснок. В магазинах можно найти не только обычный, но и сушеный, соленый и даже тертый.

Сохраняет ли чеснок свои полезные свойства после обработки? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.