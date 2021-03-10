TikTok анонсировал новые функции для борьбы с травлей

16:43
Фото: depositphotos/tbtb
TikTok анонсировал запуск новых функций для борьбы с травлей. Об этом говорится на сайте соцсети.
"TikTok запускает две новые функции, одна из которых даст возможность пользователям контролировать комментарии к их видеороликам, а другая поможет более осознанно относиться к собственным комментариям, к контенту других авторов", – говорится в сообщении.
Пользователи смогут включить функцию "Фильтр всех комментариев", которая позволит авторам роликов самостоятельно определять, какие комментарии будут появляться под записью.
"Если этот параметр включен, комментарии не будут отображаться, пока пользователь не одобрит их. Также на платформе доступны опции фильтрации комментариев, содержащих спам и оскорбительные выражения, а также заданные пользователем ключевые слова", – уточняется в сообщении.
Также разработчики вводят новую опцию подсказки комментариев, которая напомнит пользователю о правилах сообщества и даст шанс оценить и по необходимости отредактировать свой будущий пост.
В феврале в межотраслевом инжиниринговом центре "Композиты России" МГТУ имени Баумана разработали специальную программу для отслеживания травли в социальных сетях. Разработчики отметили, что новая система имеет обученный алгоритм поиска ключевых слов в информационном пространстве, а также способна отслеживать первоисточники публикаций в интернете.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: