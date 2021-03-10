TikTok анонсировал новые функции для борьбы с травлей

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TikTok анонсировал запуск новых функций для борьбы с травлей. Об этом говорится на сайте соцсети.

"TikTok запускает две новые функции, одна из которых даст возможность пользователям контролировать комментарии к их видеороликам, а другая поможет более осознанно относиться к собственным комментариям, к контенту других авторов", – говорится в сообщении.

Пользователи смогут включить функцию "Фильтр всех комментариев", которая позволит авторам роликов самостоятельно определять, какие комментарии будут появляться под записью.

"Если этот параметр включен, комментарии не будут отображаться, пока пользователь не одобрит их. Также на платформе доступны опции фильтрации комментариев, содержащих спам и оскорбительные выражения, а также заданные пользователем ключевые слова", – уточняется в сообщении.

Также разработчики вводят новую опцию подсказки комментариев, которая напомнит пользователю о правилах сообщества и даст шанс оценить и по необходимости отредактировать свой будущий пост.

В феврале в межотраслевом инжиниринговом центре "Композиты России" МГТУ имени Баумана разработали специальную программу для отслеживания травли в социальных сетях. Разработчики отметили, что новая система имеет обученный алгоритм поиска ключевых слов в информационном пространстве, а также способна отслеживать первоисточники публикаций в интернете.

