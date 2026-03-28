Новости Москвы: ночь на 28 марта стала самой теплой с начала года

Ночь на 28 марта стала самой теплой с начала года в Москве. Ожидается, что днем столбики термометров достигнут отметки в 18 градусов. Такие температурные значения свойственны маю, говорят синоптики.

Подмосковье готовится к половодью. Может подтопить 106 населенных пунктов в 28 округах области. В зоне риска 575 домов и около 8 тысяч жителей.

Столичные специалисты проведут первую после окончания зимы промывку дорог, тротуаров, парковок со специальным шампунем. Данное средство безопасно, оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

