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27 января, 21:30

Общество

С февраля в России увеличат маткапитал и пособия по уходу за ребенком и другие выплаты

С февраля в России увеличат маткапитал и пособия по уходу за ребенком и другие выплаты

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С 1 февраля в России проиндексируют ряд пособий и выплат. В первую очередь, это коснется материнского капитала. На первого ребенка эта сумма превысит 630 тысячу рублей, а на второго будет уже 834 тысячи. Причем если родители уже получили сертификат и потратили часть средств, то остаток им также проиндексируют на семь с половиной процентов. Увеличится и господдержка беременных. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет превысит 49 тысяч рублей. Увеличится также пособие по безработице и выплаты разным категориям льготников.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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