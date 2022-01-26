Телеканал Москва 24 запустил акцию помощи птицам #ПТИЧКУЖАЛКО. Чтобы помочь пернатым благополучно пережить снежную, холодную и ветреную зиму, в нескольких парках столицы были развешены кормушки. Одна из таких кормушек появилась в парке Дружбы на севере Москвы. Такую же кормушку можно выиграть в социальных сетях телеканала.

"Зима в Москве долгая и, судя по сегодняшней погоде, снежная, а кушать хочется всем, и мы решили провести акцию #ПТИЧКУЖАЛКО, чтобы накормить птичек Москвы тем, что они должны кушать. У нас есть страница нашего проекта, где написано, чем можно кормить птичку. Кроме того, акция – квест для москвичей, чтобы вы могли найти нашу кормушку, выиграть такую же кормушку, например, для своего двора, накормить птичек и просто совершить доброе дело", – рассказала PR-директор "Москва Медиа" Мария Михайлова.

В свою очередь, председатель правления благотворительного фонда "Арифметика добра" Наиля Новожилова призвала помогать не только птицам, но и окружающим.

"В названии акции новый смысл – дом нужен каждому, причем мы не понаслышке это знаем. Фонд "Арифметика добра" много лет помогает детям из детских домов обрести дом и любящую семью, и, конечно, мы хорошо понимаем, что и природе – птицам и животным – тоже важна забота, дом, и сейчас, когда морозы, холодно, птицам не хватает корма. Помогайте птичкам, помогайте окружающим, помогайте детям", – сказала Новожилова

Чтобы принять участие в акции #ПТИЧКУЖАЛКО, нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24", кликнуть на кнопку "Участвую" под постом розыгрыша и ждать результатов. Выиграть кормушку вы можете и в инстаграме "Москвы 24" и "Сортировочной". Подробности в аккаунтах. Победитель определится случайным образом 28 января в 12:00.

Акцию поддержали Мосгорпарк, фонд "Арифметика добра" и магазин фермерских натуральных продуктов "ВЛАВКЕ".