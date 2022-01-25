Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:41

Главная / Истории /

Юрист рассказал, могут ли наказать блогершу из Мытищ за видео с медведем в квартире

Не для хайпа? Зачем блогерша из Мытищ привела в квартиру живого медведя
общество животные

В Мытищах блогерша Лера Изумруд завела в квартире настоящего медведя. Как заверяет сама девушка, дикое животное она заказала для своего годовалого сына. Не забыла звезда интернета и о себе. Она использовала зверя для съемки роликов для соцсетей. Соседи девушки оказались не в восторге от такого креатива. Разбираемся, могут ли ее наказать за опасные игры с косолапым.

Лера и медведь

Фото: tiktok.com/@lera_izumrud

Валерия Татаринцева, известная в Сети как Лера Изумруд, – 21-летняя блогерша из Подмосковья. За творчеством девушки в TikTok следят более 7,5 миллиона человек. На ее аккаунт в Instagram подписаны еще более миллиона пользователей.

Недавно звезда интернета поделилась с подписчиками роликом, где прямо в ее квартиру доставляют живого медведя. Косолапова на поводке заводят в подъезд многоэтажки, в которой блогерша проживает вместе с годовалым сыном. По словам девушки, зверя она заказала для ребенка на день рождения.

Также Татаринцева опубликовала видео, где показала, как играет с медведем. При этом в настоящее время ролики в TikTok с косолапым на странице блогерши стали недоступны. Сама девушка в своем "слезливом" видео объяснила, что соцсеть блокирует этот контент.

"Ребят, простите, пожалуйста, за слезы. Это никакой не хайп. Просто мне очень обидно. Я обещала вам привезти медведя домой, и я сделала это. Выложила видео в TikTok, оно набрало 700 тысяч просмотров и остановилось. И когда я выставляю что-то с медведем, то видосы пропадают через час, потому что TikTok считает, что они опасны, их видят только самые активные подписчики", – призналась Лера Изумруд.

Я хочу, чтобы все знали, если я что-то обещаю, то всегда все выполняю, никого не обманываю. У меня очень много "видосов" с мишкой, где мы с ним играемся, танцуем, где я его кормлю.
Лера Изумруд
блогерша

Опасными такие видео сочла не только администрация соцсети, но и жители многоквартирного дома, куда доставили медведя. Один из соседей девушки назвал произошедшее "переходящим всякие границы".

"О какой безопасности может идти речь, это же дикое животное, ему не место в многоквартирном доме. А если бы он столкнулся в подъезде с детьми или собаками. Его держали на тонком поводке, всего один человек в сопровождении. Если животное что-то спровоцирует, это же могло привести к ужасным последствиям", – заявил мужчина.

Другой сосед Валерии – Дмитрий – также уверен, что это ненормальная ситуация.

Думаю, для всех жильцов это стало шоком. Считаю ненормальным приводить таких животных в многоэтажку. Вообще даже не знал, что у нас живет популярный блогер. Полагаю, что у нас в доме все осуждают ее поступок.
Дмитрий
житель дома в Мытищах

Необычным видео заинтересовалась подмосковная прокуратура и организовала проверку.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, а также исполнению законодательства о несовершеннолетних", – заявили в ведомстве.

Могут ли наказать блогершу?

Фото: tiktok.com/@lera_izumrud

Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Евгений Корчаго пояснил Москве 24, что если девушка взяла животное в аренду, обратившись в специализированную службу, то ответственность за медведя несет именно фирма, а не блогерша.

"В данном случае ответственность за соблюдение мер безопасности возлагаются на ту организацию, которая это животное ей предоставило. Если она самостоятельно привезла медведя, то может решаться вопрос о привлечении к административной ответственности", – пояснил эксперт.

Если бы что-то произошло и животное, не дай бог, причинило кому-то вред, тогда могла бы быть речь об уголовной ответственности за причинение вреда здоровью по неосторожности или о халатности.
Евгений Корчаго
вице-президент Гильдии Российских адвокатов

Юрист также добавил, что мать ребенка не должна была позволять зверю оставаться в одной квартире с годовалым сыном.

"Может быть, органы по делам несовершеннолетних могут усмотреть здесь нарушение по статье о ненадлежащем воспитании, но это с большой натяжкой. Слава богу, что с ребенком тоже ничего не произошло, поэтому можно говорить только о моральной ответственности", – подчеркнул специалист.

Использование животных для культурно-развлекательных целей в России не запрещено, если это не связано с жестоким обращением с ними, заключил Евгений Корчаго.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать