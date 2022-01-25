Юрист рассказал, могут ли наказать блогершу из Мытищ за видео с медведем в квартире

В Мытищах блогерша Лера Изумруд завела в квартире настоящего медведя. Как заверяет сама девушка, дикое животное она заказала для своего годовалого сына. Не забыла звезда интернета и о себе. Она использовала зверя для съемки роликов для соцсетей. Соседи девушки оказались не в восторге от такого креатива. Разбираемся, могут ли ее наказать за опасные игры с косолапым.
Лера и медведь
Валерия Татаринцева, известная в Сети как Лера Изумруд, – 21-летняя блогерша из Подмосковья. За творчеством девушки в TikTok следят более 7,5 миллиона человек. На ее аккаунт в Instagram подписаны еще более миллиона пользователей.
Недавно звезда интернета поделилась с подписчиками роликом, где прямо в ее квартиру доставляют живого медведя. Косолапова на поводке заводят в подъезд многоэтажки, в которой блогерша проживает вместе с годовалым сыном. По словам девушки, зверя она заказала для ребенка на день рождения.
Также Татаринцева опубликовала видео, где показала, как играет с медведем. При этом в настоящее время ролики в TikTok с косолапым на странице блогерши стали недоступны. Сама девушка в своем "слезливом" видео объяснила, что соцсеть блокирует этот контент.
"Ребят, простите, пожалуйста, за слезы. Это никакой не хайп. Просто мне очень обидно. Я обещала вам привезти медведя домой, и я сделала это. Выложила видео в TikTok, оно набрало 700 тысяч просмотров и остановилось. И когда я выставляю что-то с медведем, то видосы пропадают через час, потому что TikTok считает, что они опасны, их видят только самые активные подписчики", – призналась Лера Изумруд.
Опасными такие видео сочла не только администрация соцсети, но и жители многоквартирного дома, куда доставили медведя. Один из соседей девушки назвал произошедшее "переходящим всякие границы".
"О какой безопасности может идти речь, это же дикое животное, ему не место в многоквартирном доме. А если бы он столкнулся в подъезде с детьми или собаками. Его держали на тонком поводке, всего один человек в сопровождении. Если животное что-то спровоцирует, это же могло привести к ужасным последствиям", – заявил мужчина.
Другой сосед Валерии – Дмитрий – также уверен, что это ненормальная ситуация.
Необычным видео заинтересовалась подмосковная прокуратура и организовала проверку.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, а также исполнению законодательства о несовершеннолетних", – заявили в ведомстве.
Могут ли наказать блогершу?
Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Евгений Корчаго пояснил Москве 24, что если девушка взяла животное в аренду, обратившись в специализированную службу, то ответственность за медведя несет именно фирма, а не блогерша.
"В данном случае ответственность за соблюдение мер безопасности возлагаются на ту организацию, которая это животное ей предоставило. Если она самостоятельно привезла медведя, то может решаться вопрос о привлечении к административной ответственности", – пояснил эксперт.
Юрист также добавил, что мать ребенка не должна была позволять зверю оставаться в одной квартире с годовалым сыном.
"Может быть, органы по делам несовершеннолетних могут усмотреть здесь нарушение по статье о ненадлежащем воспитании, но это с большой натяжкой. Слава богу, что с ребенком тоже ничего не произошло, поэтому можно говорить только о моральной ответственности", – подчеркнул специалист.
Использование животных для культурно-развлекательных целей в России не запрещено, если это не связано с жестоким обращением с ними, заключил Евгений Корчаго.