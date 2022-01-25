Юрист рассказал, могут ли наказать блогершу из Мытищ за видео с медведем в квартире

В Мытищах блогерша Лера Изумруд завела в квартире настоящего медведя. Как заверяет сама девушка, дикое животное она заказала для своего годовалого сына. Не забыла звезда интернета и о себе. Она использовала зверя для съемки роликов для соцсетей. Соседи девушки оказались не в восторге от такого креатива. Разбираемся, могут ли ее наказать за опасные игры с косолапым.



Лера и медведь

Валерия Татаринцева, известная в Сети как Лера Изумруд, – 21-летняя блогерша из Подмосковья. За творчеством девушки в TikTok следят более 7,5 миллиона человек. На ее аккаунт в Instagram подписаны еще более миллиона пользователей.

Недавно звезда интернета поделилась с подписчиками роликом, где прямо в ее квартиру доставляют живого медведя. Косолапова на поводке заводят в подъезд многоэтажки, в которой блогерша проживает вместе с годовалым сыном. По словам девушки, зверя она заказала для ребенка на день рождения.

Также Татаринцева опубликовала видео, где показала, как играет с медведем. При этом в настоящее время ролики в TikTok с косолапым на странице блогерши стали недоступны. Сама девушка в своем "слезливом" видео объяснила, что соцсеть блокирует этот контент.

"Ребят, простите, пожалуйста, за слезы. Это никакой не хайп. Просто мне очень обидно. Я обещала вам привезти медведя домой, и я сделала это. Выложила видео в TikTok, оно набрало 700 тысяч просмотров и остановилось. И когда я выставляю что-то с медведем, то видосы пропадают через час, потому что TikTok считает, что они опасны, их видят только самые активные подписчики", – призналась Лера Изумруд.





Лера Изумруд блогерша Я хочу, чтобы все знали, если я что-то обещаю, то всегда все выполняю, никого не обманываю. У меня очень много "видосов" с мишкой, где мы с ним играемся, танцуем, где я его кормлю.

Опасными такие видео сочла не только администрация соцсети, но и жители многоквартирного дома, куда доставили медведя. Один из соседей девушки назвал произошедшее "переходящим всякие границы".

"О какой безопасности может идти речь, это же дикое животное, ему не место в многоквартирном доме. А если бы он столкнулся в подъезде с детьми или собаками. Его держали на тонком поводке, всего один человек в сопровождении. Если животное что-то спровоцирует, это же могло привести к ужасным последствиям", – заявил мужчина.

Другой сосед Валерии – Дмитрий – также уверен, что это ненормальная ситуация.





Дмитрий житель дома в Мытищах Думаю, для всех жильцов это стало шоком. Считаю ненормальным приводить таких животных в многоэтажку. Вообще даже не знал, что у нас живет популярный блогер. Полагаю, что у нас в доме все осуждают ее поступок.

Необычным видео заинтересовалась подмосковная прокуратура и организовала проверку.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, а также исполнению законодательства о несовершеннолетних", – заявили в ведомстве.



Могут ли наказать блогершу?

Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Евгений Корчаго пояснил Москве 24, что если девушка взяла животное в аренду, обратившись в специализированную службу, то ответственность за медведя несет именно фирма, а не блогерша.

"В данном случае ответственность за соблюдение мер безопасности возлагаются на ту организацию, которая это животное ей предоставило. Если она самостоятельно привезла медведя, то может решаться вопрос о привлечении к административной ответственности", – пояснил эксперт.





Евгений Корчаго вице-президент Гильдии Российских адвокатов Если бы что-то произошло и животное, не дай бог, причинило кому-то вред, тогда могла бы быть речь об уголовной ответственности за причинение вреда здоровью по неосторожности или о халатности.

Юрист также добавил, что мать ребенка не должна была позволять зверю оставаться в одной квартире с годовалым сыном.

"Может быть, органы по делам несовершеннолетних могут усмотреть здесь нарушение по статье о ненадлежащем воспитании, но это с большой натяжкой. Слава богу, что с ребенком тоже ничего не произошло, поэтому можно говорить только о моральной ответственности", – подчеркнул специалист.

Использование животных для культурно-развлекательных целей в России не запрещено, если это не связано с жестоким обращением с ними, заключил Евгений Корчаго.