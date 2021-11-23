Татьяна Потяева рассказала о профилактике домашнего насилия

23 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Насилие над женщинами: право на защиту". О профилактике и статистике домашнего насилия рассказывали:



уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева;

ответственный за совместную программу Российской Федерации и управления верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш;

директор ГБУ города Москвы "Кризисный центр помощи женщинам и детям" Наталья Завьялова;

адвокат, эксперт в области профилактики домашнего насилия Алексей Паршин.