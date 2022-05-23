Заболеваемость COVID-19 выросла в 2 раза за неделю

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в мире выросла почти в два раза. О новой вспышке COVID-19 сообщает ТАСС. За это время зарегистрировано почти шесть миллионов заражений. Возросла и смертность.

Китай принимает жесткие меры, чтобы взять ситуацию под контроль. Даже в Пекине, где болеют всего 600 человек, власти вводят частичный локдаун.

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