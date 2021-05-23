Ропотребнадзор проверит игрушки-антистресс, которые взбудоражили москвичей. Поп-ит, симпл-димпл и сквиш сейчас на пике популярности.

Ведомство узнает, как продукция влияет на детей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.